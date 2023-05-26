رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوجه اتهامات للدبيبة ويعلق على قصف الطيران لمدينة الزاوية

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، "باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه سياسيا".

وحسبما ذكر موقع "أخبار ليبيا"، فقد رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، "توظيف عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة".

وفي بيان صحفي، اعتبر المشري أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسياً لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".

ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".

وأمس الخميس، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، تنفيذ ضربات جوية "ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر".

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن "تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر" في منطقة الساحل الغربي، من قبل "الطيران الحربي الوطني".

المصدر: "أخبار ليبيا" + "الوسط"