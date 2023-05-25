ليبيا تنفذ ضربات جوية ضد أوكار العصابات في منطقة الساحل الغربي

أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن "تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر" في منطقة الساحل الغربي، من قبل "الطيران الحربي الوطني".

وأكدت الوزارة أن الضربات "كانت ناجحة وحققت أهدافها المرجوة، وفق بيان نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وأضاف البيان: "إن وزارة الدفاع، وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني".

وأهابت بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، منبهة إلى أنها "لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها".

المصدر: "الوسط" الليبية