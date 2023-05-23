ألمانيا تصدر مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان

أبلغت ألمانيا شفهيا لبنان، اليوم الثلاثاء، بمذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت فرنسا قد أصدرت، مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان.



وكان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه، عبر تقديم دفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يتم أساسا على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال.

المصدر: "ليبانون ديبايت"