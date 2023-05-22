لبنان.. القضاء يحدد جلسة لحاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات بنشرة الإنتربول

حدد القضاء اللبناني جلسة منتصف الأسبوع الحالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاتخاذ الإجراءات بالنشرة الحمراء الصادرة عن "الإنتربول".

وحسب المعلومات فإن القضاء الفرنسي حدد جلسة لشقيق الحاكم رجا سلامة في 31 مايو الحالي، ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 يونيو المقبل.

وكان لبنان تسلم يوم الجمعة الماضي من الإنتربول الدولي أمرا لاعتقال سلامة، بعد أن أصدرت أود بوريزي، القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه اليوم الثلاثاء، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

المصدر: النشرة