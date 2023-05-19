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مراسلنا: لبنان يتسلم من الإنتربول أمرا لاعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة

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مراسلنا: لبنان يتسلم من الإنتربول أمرا لاعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
Globallookpress
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان
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أفاد مراسلنا في لبنان، اليوم الجمعة، بتسلم لبنان من الإنتربول الدولي أمرا لاعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

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حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها قاضية فرنسية
حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها قاضية فرنسية

وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء الماضي، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

من جهته، أكد سلامة أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين.

يذكر أن سلامة سيستجوب حول شبهات تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وبعد صدور مذكرة الإنتربول فإن لبنان ملزم وفق القوانين بتسليم سلامة، وإلا فإنه يعد مشاركا بالتغطية على جريمة ارتكبت في أوروبا.

المصدر: RT

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