السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاغون و77 كغ من الحشيش (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية يوم الاثنين، إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاغون و77 كغ من الحشيش عبر منفذي الوديعة والحديثة.

وأوضحت أن المحاولة الأولى كانت لكمية مخبأة في خزان مستحدث في أرضية مركبة من نوع خصوصي محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الوديعة.

وأكدت هيئة الجمارك أن المحاولة الثانية كانت مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.

وأفادت بأنه تم القبض على مستقبلي تلك الشحنات وعددهم 6 أشخاص.

وفي بيانها، دعت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولتي تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون، وقرابة 77 كيلوجرام من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 6 أشخاص.

🔗| https://t.co/uIhPa1goBN#زاتكاpic.twitter.com/M5r9XzfMrr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 22, 2023

المصدر: RT