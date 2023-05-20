موقع: عفو رئاسي عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا في مصر

كشفت مصادر في لجنة العفو الرئاسي المصرية لموقع "مصر تايمز"، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن أكبر دفعه من المحبوسين احتياطيا.

وأكدت المصادر أن هذا العفو سينتج عنه انفراج كبير في الأوساط السياسية.

وفي تصريحات سابقة قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني، واكبها تحرك واسع لإخلاء سبيل والعفو عن أكثر من 1400 شخص، ولكن الشعب ينتظر المزيد.

وأضاف أبوعيطة أن الحوار الوطني أهم ملفاته هو ملف المحبوسين، لافتا إلى أنه يرى الحوار الوطني لا غنى عنه في أي بلد، فغياب الحوار الوطني يعني ارتفاع أصوات أخرى.

المصدر: "مصر تايمز"