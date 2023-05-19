سانا.. مصافحة وحديث جانبي بين الأسد وأمير قطر

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بأن مصافحة تمت بين الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية في جدة.

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وأشارت الوكالة إلى أن حديثا جانبيا دار بين الأسد وأمير قطر عقب المصافحة، قبيل الدخول إلى القاعة حيث تعقد الجامعة العربية دورتها العادية الـ32 على مستوى القمة.

ووصل الأسد مساء امس الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية، بعد 12 عاما من القطيعة.

وكان مجلس وزراء الجامعة العربية قرر في السابع من مايو الجاري، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وقال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بوقت سابق إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها".

ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، مشيرا إلى أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

المصدر: RT