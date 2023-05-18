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"أغلقوا منازلكم بإحكام".. رسالة صوتية على "واتس آب" تثير الهلع في مصر

أخبار العالم العربي

Sputnik
مصر
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق "واتس آب" تسببت في إثارة الهلع بين المواطنين.

ونفى المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق "واتس آب" تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم ل‍وزارة الصحة، ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الرسالة، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.

وأهاب المركز الإعلامي بجميع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي الى إثارة البلبلة بين المواطنين، داعية للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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