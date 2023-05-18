مسؤول مصري سابق يقرأ في سبب زيارة سلطان عمان المفاجئة لمصر بعد القمة العربية

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، إن علاقات مصر وسلطنة عمان متميزة، مشيرا إلى أن السلطنة يمكن تسميتها بسويسرا العالم العربي لأنها تبذل جهودا دبلوماسية صامتة.

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وأوضح في تصريحات خاصة لـRT أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر يوم الأحد القادم سيكون لها شقان الأول منهما مرتبط بالعلاقات الثنائية، خاصة وأن الجالية المصرية في سلطنة عمان ليس بالصغيرة، وتساهم في عملية التنمية بالسلطنة من مهندسين ومعلمين، مشيرا إلى أنه يتم معاملتهم باحترام بالغ.

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه يوجد بعض التبادل التجاري بين القاهرة ومسقط، ربما سيتم العمل على تعزيزه، فضلا عن بعض الموضوعات المشتركة.

وأوضح أن الزيارة ستشمل التنسيق بين مواقف الدولتين، خاصة تحديد موعد للجنة المشتركة لبحث كافة جوانب العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الشق الثاني من الزيارة سيكون خاصا بإيران، والعلاقات بين القاهرة وطهران استكمالا لجهود عودة العلاقات بين مصر وإيران إلى مستوى السفراء بين البلدين، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي أكد خلالها وجود تفاهمات كبيرة وعلى وشك ان تستعيد البلدين العلاقات بينهما.

ونوه السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن سلطنة عمان دائما لديها علاقات وثيقة مع إيران حتى في فترة انقطاع العلاقات بين معظم دول الخليج وطهران، فمسقط لم تقطع علاقاتها وظلت على مستوى السفراء، لأنه يوجد تعاون مشترك بينهما في كافة المجالات.

وكانت وسائل الإعلام العمانية قد أعلنت عن زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد القادم تستمر يومين.

وقال البيان: "بعون الله تعالى وتوفيقه سيتم خلال زيارة جلالته إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وجاء الإعلان عن زيارة سلطان عمان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطنة غيابه عن القمة العربية في جدة، حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد والممثلُ الخاص للسلطان بزيارة المملكة العربية السعودية الخميس، لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمّة العربيّة العاديّة في دورتها الثانية والثلاثين والمقررعقدُها في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

المصدر: RT