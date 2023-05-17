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خلال 6 أشهر.. السلطات العراقية تقبض على 8.6 ألف تاجر ومتعاط للمخدرات

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خلال 6 أشهر.. السلطات العراقية تقبض على 8.6 ألف تاجر ومتعاط للمخدرات
أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إحصائية بأعداد تجار المخدرات والمتعاطين وكميات المواد المخدرة التي ضبطت خلال الستة أشهر الماضية.

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وذكرت في بيان صحفي أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات، نفذت منذ الأول من نوفمبر 2022 إلى الأول من مايو 2023، مجموعة عمليات أسفرت عن القبض على (8676) متهما بتجارة ونقل وتعاطي المخدرات وتجريم (4494) مدانا من قبل المحاكم المختصة بعد أن ضبط بحوزتهم (406،783) كيلو غرام من المخدرات بمختلف الأنواع".

وأضافت: "كما ضبطت (9,275,333) مليون حبة مخدرة من حبوب الكبتاجون و(456) قطعة سلاح ناري و(118) قنبلة يدوية و(808) عجلة، أما بقية الملقى القبض عليهم والبالغ عددهم (4182) متهما فهم قيد التحقيق والمحاكمة".

المصدر: RT

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