بغداد.. السلطات تعلن القبض على مسؤول عراقي سابق في الأردن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم الثلاثاء، القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات المختصة في الأردن، وإيداعه لدى السلطات القضائية في المملكة.

وفي بيان لها، أوضحت دائرة الاسترداد في الهيئة أن السلطات الأردنية ألقت القبض على المدان الهارب معاون مدير حـسابات دائرة صحة محافظة الأنبار سابقا، لإلحاقه ضررا في المال العام بلغ مقداره واحدا وعشرين مليارا، وتسعمائة وواحدا وعشرين مليونا، وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف دينار، وفقا لأوامر القبض الدولية، و6 ملفات استرداد خاصّة بالمدان نظمت من قبل الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم ملفات الاسترداد وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام، لغرض إرسالها إلى وزارة الخارجية لإيداعها لدى السلطات القضائية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية بالطرق الدبلوماسية".

وأضاف البيان: "محكمة جنايات الأنبار- الهيئة الأولى، سبق لها أن أصدرت 6 أحكام بالسجن غيابيا بحق المُدان الهارب بلغ مجموع أحكامها 57 سنة".

وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة أن "المُدان قام باستغلال منصبه بالاشتراك مع متهمين آخرين، وسحب مبالغ عقود الأغذية لمدة أربع سنوات بعد التلاعب بختم الصكوك، وتحريف وتزوير صك وإضافة مبالغ مالية إليه بعد مصادقة المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة، وسرقة المستحقات المالية لصاحب مكتب تجهيز مستلزمات طبية إلى دائرة صحة الأنبار، فضلا عن صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، دون التأكد من الأوليات وقيام الشركة بتزوير تواقيع، وإضافة مفردات للعقد، إضافة إلى قيامه بالتلاعب بسلفة إنشاء موقع مولدات وخدمات في مستشفى العامرية"، مؤكدة أن "الهيئة مستمرة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المدانين الهاربين".

وتابع البيان: "في الآونة الأخيرة تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين في دول الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربيّة السعودية والجمهورية اللبنانية".

المصدر: "السومرية"