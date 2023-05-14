العراق.. ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في محافظة ذي قار

شهدت محافظة ذي قار العراقية، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات، وفق ما ذكرت قناة "السومرية".

ونقلت "السومرية عن مصدر بصحة ذي قار قوله: "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر: "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وصورا للطفل، معربين عن استغرابهم من هذه الحالة، ومتسائلين عن السبب.

المصدر: "السومرية"