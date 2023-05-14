العراق.. ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في محافظة ذي قار
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شهدت محافظة ذي قار العراقية، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات، وفق ما ذكرت قناة "السومرية".
ونقلت "السومرية عن مصدر بصحة ذي قار قوله: "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر: "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وصورا للطفل، معربين عن استغرابهم من هذه الحالة، ومتسائلين عن السبب.
المصدر: "السومرية"