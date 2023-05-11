صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)

أثارت صورة رضيع بلحية بيضاء ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت عشرات آلاف المشاركات وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فما حقيقة هذه الصورة؟

في الصورة التي تم تداولها بشكل كبير بمواقع التواصل في وقت سابق، طفل حديث الولادة تكسو وجهه لحية بيضاء، فيما أضيفت إلى الصورة تلاوة للآية 11 من سورة لقمان: "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه".

وفي موقع "فيسبوك"، حظي هذا المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة من صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدقت ما جاء فيه، فيما ندد معلقون آخرون باستخدام آيات من القرآن مع صورة مزيفة.

حيث كشف البحث أن النسخة الأصلية من الصورة منشورة في مدونة إلى جانب صورٍ لأطفال آخرين، حيث لا يظهر على الطفل حديث الولادة أثر لأي لحية أو شيبٍ، ما يثير الشك في أن تكون الصورة معدّلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدّم بالسن إلى الوجوه وأشهرها "Face App"، بحسب "فرانس برس".

AFP

وبعد استخدام "Face App" من قبل "فرانس برس" وإضافة تأثيرات التقدم في السن إلى الصورة، جاءت النتيجة مطابقة تماما للصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.

AFP

AFP

المصدر: "فرانس برس"