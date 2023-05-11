 
مباشر
عاجل
عسقلان تتعرض لرشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة

صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)

متفرقات

صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaj3

أثارت صورة رضيع بلحية بيضاء ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت عشرات آلاف المشاركات وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فما حقيقة هذه الصورة؟

في الصورة التي تم تداولها بشكل كبير بمواقع التواصل في وقت سابق، طفل حديث الولادة تكسو وجهه لحية بيضاء، فيما أضيفت إلى الصورة تلاوة للآية 11 من سورة لقمان: "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه".

وفي موقع "فيسبوك"، حظي هذا المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة من صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدقت ما جاء فيه، فيما ندد معلقون آخرون باستخدام آيات من القرآن مع صورة مزيفة.

حيث كشف البحث أن النسخة الأصلية من الصورة منشورة في مدونة إلى جانب صورٍ لأطفال آخرين، حيث لا يظهر على الطفل حديث الولادة أثر لأي لحية أو شيبٍ، ما يثير الشك في أن تكون الصورة معدّلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدّم بالسن إلى الوجوه وأشهرها "Face App"، بحسب "فرانس برس".

صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)
AFP

وبعد استخدام "Face App" من قبل "فرانس برس" وإضافة تأثيرات التقدم في السن إلى الصورة، جاءت النتيجة مطابقة تماما للصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.

صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)
AFP
صورة رضيع بلحية بيضاء تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. فما حقيقتها؟ (صور)
AFP

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا