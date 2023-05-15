الخارجية الكويتية تدين الاعتداء على سفارتها في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت لدى الخرطوم.

وأعلنت الوزارة، عن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم يوم الاثنين 15 مايو الجاري، للاقتحام والتخريب.

ووفقا لبيان الوزارة، "تعرب الوزارة عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأضاف البيان: "تجدد الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات".

المصدر: وزارة الخارجية الكويتية