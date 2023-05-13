مقطع فيديو جرى تصويره من طائرة مدنية يظهر اشتباكا بين الصواريخ الفلسطينية والقبة الحديدية (فيديو)

نشر الإعلام الإسرائيلي مقطع فيديو تم توثيقه من طائرة هبطت في مطار بن غوريون، تظهر فيه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة فوق تل أبيب، مساء اليوم السبت.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تظهر صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية وهي تتصدي للصواريخ الفلسطينية في السماء.

هذا وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية رغم الإعلان عن اتفاق لوقف النار يدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

وتعرضت تل أبيب لقصف صاروخي، حيث دوت صافرات الإنذار في المدينة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 10 من مساء اليوم السبت، على أن يتم الالتزام بوقف استهداف المدنيين والأفراد وهدم المنازل، حسبما ذكرت الوثيقة المصرية للاتفاق.

المصدر: RT