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فصائل المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوبي تل أبيب

بالفيديو.. رشقات صاروخية من قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف النار

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. رشقات صاروخية من قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف النار
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أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية رغم الإعلان عن اتفاق لوقف النار يدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن صافرات الإنذار انطلقت في سديروت وفي مناطق مستوطنات الغلاف.

وعادة ما يستمر إطلاق النار حتى الدقائق الأخيرة قبل الموعد المحدد لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 10 من مساء اليوم السبت، على أن يتم الالتزام بوقف استهداف المدنيين والأفراد وهدم المنازل، حسبما ذكرت الوثيقة المصرية للاتفاق.

يتبع..

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