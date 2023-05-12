بيان لـ"كتائب القسام" تعقيبا على اغتيال الحسني

أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بيانا نعت فيه مسؤول العمليات في سرايا القدس إياد الحسني "أبو أنس"الذي اغتالته إسرائيل في غارة وسط مدينة غزة.

وقالت "كتائب القسام" أن دماء الحسني "وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا بل ستكون نورا للمجاهدين ونارا على المحتلين"، بحسب تعبير البيان.

وكشفت كتائب القسام أن الحسني "مسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس" خلال المواجهة الحالية مع إسرائيل.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن مصر أبلغت تل أبيب أنه إذا انتهى اليوم وغدا ولم يتم التوصل لتهدئة مع الجهاد الإسلامي، فإن حماس ستدخل بالمواجهة بشكل علني.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن "المقاومة تقوم بواجبها بشكل موحد في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال".

وأكد أن "الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود أهلنا عبر تصعيد إرهابه، وكل التجارب أثبتت استحالة انتصار الاحتلال في معركة الارادات مع شعبنا الفلسطيني".

وكان المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع قال في وقت سابق إن" يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلام إسرائيل وأن ضرباتها صارمة وممتدة في كل الكيان لتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده".

المصدر: RT