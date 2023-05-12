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"سرايا القدس" تؤكد مقتل مسؤول وحدة العمليات "إياد الحسني" في عملية اغتيال إسرائيلية وسط غزة

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أكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقتل إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في "السرايا" بعملية اغتيال إسرائيلية في غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب أنها "تنعى شهيدها القائد الكبير إياد العبد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة".

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية استهداف الطيران الإسرائيلي الحسني، بالاضافة إلى محمد عبدالعال  بـ"هجوم دقيق للغاية" بواسطة طائرة "أوربيرتر".

واصيب في الهجوم 10 أشخاص بجروح، بينهم أطفال ونساء.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات اغتيال استهدفت عددا من قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

المصدر: RT

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