مراسلنا: 3 قتلى بينهم قياديان في سرايا القدس في استهداف شقة في حي النصر وسط مدينة غزة

افاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية فلسطينية بمقتل اثنين من المسؤولين العسكريين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية اغتيال في حي النصر وسط غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي الشقة بعدد من الصواريخ ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم القياديان في سرايا القدس، وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وتظهر لقطات حجم الدمار في الشقة المستهدفة الواقعة في بناية تتكون من عدة شقق.

وأكدت المصادر الطبية أن بين الجرحى أطفال ونساء.

وأكدت وسائل أعلام إسرائيلية أن هجوما دقيقا للغاية بطائرة "أوربيرتر" استهدف الشقة.

وتقوم طواقم الانقاذ بانتشال جثامين القتلى وإخلاء الجرحى من المكان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات اغتيال استهدفت عددا من قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

يتبع..