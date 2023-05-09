مصر.. تمديد حبس البلوغر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر

قررت المحكمة تمديد حبس البلوغر أم زياد وهبة، المعروفة "بهبة السيد" 15 يوما على ذمة التحقيق، بما نسب إليها من تهم الاتجار بالبشر عقب استجوابها.

وألقي القبض علي هبة السيد عقب نشرها مقطع فيديو على موقع "تيك توك"، تظهر خلاله رفقة أبنائها وتدعي قيام أبنائها بممارسة أفعال منافية للآداب.

وأكدت جهات التحقيق إلقاء القبض على البلوغر هبة السيد صاحبة سلسلة قنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستجوبتها بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع فيديو مسيئة للأطفال والقيم والمبادئ الأسرية عبر حساباتها، بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

وفي سياق متصل، أخلت جهات التحقيق بالقليوبية سبيل طليق البلوغر هبة السيد، عقب احتجازه على ذمة التحقيق، لسماع إفادته بالتهمة الموجهة إليه بتعريض حياة أطفاله للخطر.

وقال إنه تم التحقيق معه، بشأن الفيديو الذي أذاعته زوجته واتهمته خلاله بالإهمال في تربية أبنائه، وتعهد برعاية الأطفال بشكل جيد، جراء القبض على والدتهم.

المصدر: القاهرة 24