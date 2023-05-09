السفير الإيراني في موسكو: آفاق المحادثات الرباعية حول سوريا واعدة

وصف السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، آفاق المحادثات الرباعية بين وزراء خارجية إيران وسوريا وروسيا وتركيا، والتي تجري يوم غد الأربعاء في العاصمة الروسية، بأنها "واعدة".

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وقال جلالي في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: "انطلاقا من السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الإيرانية للتعاون مع الدول الجارة وإزالة التوتر وحل القضايا عبر آليات إقليمية، فإن طهران دعمت على الدوام هذه الآلية لحل المشاكل العالقة بين تركيا وسوريا".

وأشار جلالي إلى الجهود التي تبذلها طهران وموسكو للوساطة وحل الخلافات في إطار الآليات الإقليمية مثل "مسار أستانا" قائلا إنه بعد عقد اجتماعات مختلفة على مستوى الخبراء ووزراء دفاع الدول الأربع، سيعقد اجتماع وزراء الخارجية يوم الأربعاء.

وأضاف أن آفاق هذا الاجتماع واعدة وتبشر بحل القضايا وإيجاد آليات اقليمية ومحلية جديدة، وأن دول المنطقة والدول الجارة ستستفيد من الإمكانيات المتوفرة بين بعضها البعض لحل القضايا الإقليمية وكذلك من أجل تنمية العلاقات الثنائية.

المصدر: قناة "العالم"