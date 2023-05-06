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قبل 85 عاما أهداه 4 جمال.. ولي العهد السعودي يحضر تتويج جد الملك تشارلز (صور)

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قبل 85 عاما أهداه 4 جمال.. ولي العهد السعودي يحضر تتويج جد الملك تشارلز (صور)
twitter.com/kingsaud
الملك السعودي الراحل سعود
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نشرت صفحة تحمل اسم الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، صورا نادرة تعود لأكثر من 85 عاما، خلال مشاركته حين كان وليا للعهد، في حفل تنصيب الملك جورج، جد الملك البريطاني تشارلز.

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ونشر حساب الملك سعود على تويتر توثيقا لجمع يضم ولي العهد حينذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير محمد بن عبدالعزيز، يرافقهما محمد طلعت حرب باشا، والدكتور مدحت شيخ الأرض، وخير الدين الزركلي، وآخرون، وهم في طريقهم لحضور تتويج الملك جورج السادس في بريطانيا عام 1938، في دلالة على العلاقات التاريخية التي تربط السعودية وبريطانيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وتوجه الوفد السعودي الرفيع وعلى رأسه ولي العهد و9 مرافقين عبر قناة السويس بباخرة باتجاه لندن حيث حضروا مراسم التتويج.

وبحسب الصفحة فقد قدم الملك عبد العزيز للملك جورج، جد الملك البريطاني الحالي تشارلز، هدية من 4 جمال، كعربون صداقة، ولحفاوتهم بابنه وولي عهده الأمير سعود.

من الجدير ذكره، أن سعود بن عبد العزيز هو الملك الثاني للملكة العربية السعودية، وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.

المصدر: RT

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