زيلينسكي يلتقي وزير خارجية البحرين

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كييف.

ونشر زيلينسكي عبر "تلغرام" مقطع فيديو للقائه مع الزياني، أرفقه بتعليق قال فيه: "زيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني لأوكرانيا إشارة مهمة للتعاون والدعم بين دولتينا".

وذكر زيلينسكي أنه دعا البحرين "للمشاركة في تنفيذ بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية"، في إشارة إلى "خطته للسلام" المكونة من 10 نقاط، وكذلك للمشاركة في "قمة السلام" المقبلة.

وأوضح مكتب زيلينسكي أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية بحريني إلى أوكرانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو 1992.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها إنه "تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول مشاركة مملكة البحرين في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وكذلك مشاركتها في مشاريع تعاون إنساني واقتصادي واعدة".

وأضاف البيان أن زيلينسكي "ركز على مسألة إزالة الألغام من مناطق واسعة من الأراضي الأوكرانية.. والاحتياجات العملية للمعدات اللازمة".

وكان زيلينسكي قد عاد إلى كييف إثر جولة أوروبية شملة زيارة إلى فنلندا الأربعاء وهولندا الخميس.

المصدر: "نوفوستي"