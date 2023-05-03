المغرب.. الملك محمد السادس يعلن رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن الديوان الملكي المغربي مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب.

وأضاف البيان أن الملك أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

وتابع البيان: "أصدر الملك محمد السادس توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي".

وحسب الديوان الملكي، يأتي هذا القرار "تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".

المصدر: "هسبريس"