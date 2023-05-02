زاهي حواس يعلق على عرض رأس مومياء قد تكون ملكية بمزاد في بريطانيا

علق زاهي حواس، وزير آثار مصر الأسبق وعالم المصريات، على إعلان إحدى صالات المزادات ببريطانيا عرض رأس مومياء مصرية قديمة للبيع بطريقة المزاد العلني، بسعر مبدئي 20 ألف جنيه استرليني.

و خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال زاهي حواس: "رأيت صور رأس المومياء وشكلها وملامحها وطريقة التحنيط هي ملكية، وأرجح أن تكون ضمن خبيئة المومياوات التي عثر عليها في عام 1881، وهم لا يعلمون قيمتها وأنا أرى أن إدارة الآثار المستردة بدأت في اتخاذ إجراءات لإيقاف مسار البيع".

وأضاف حواس: "المشكلة أننا عندما نتخذ إجراء ونسألهم عن المصدر مش بيرضوا يقولوا، ولا بد من أخذ إجراءات عبر السفارة المصرية، وفي بريطانيا مش عارفين قيمة المومياء اللي هتتباع".

وتابع: "وزارة الآثار أكيد بتعمل إجراءات دلوقتي عشان توقف عملية بيع رأس مومياء في بريطانيا".

وأشار إلى أنه من الصعب استرداد رأس المومياوات ولا بد من إجراءات عبر الآثار من خلال السفارة المصرية لتتبعها واتخاذ مايلزم طبقا للقانون.

المصدر: "صدى البلد"