مواطن مصري يهدي الحكومة 8 قطع أثرية وجدل حول رد فعلها

أعلنت الحكومة المصرية أنها وافقت على "تقبل إهداء مقدم من مواطن مصري يدعى عبد الحميد ثروث، عبارة عن 8 قطع أثرية".

وقال خلال اجتماع إدارة المجلس الأعلى للآثار: "تمت الموافقة على الإهداء المقدم من المواطن عبد الحميد ثروت بصفته ابن الحائزة نازلي عبدالحميد كارزوني، إلى المجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن عدد 8 قطع أثرية، يتم تسجيلها في سجلات إدارة الحيازة والمقتنيات الأثرية".

وأشار المجلس إلى أنه: "يتم منحه شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار وهو ما يؤكد حرص الوزارة الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجا وعملا مشرفا للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة".

وتسبب رد فعل المجلس بمنح المواطن شهادة شكر وتقدير في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض أن هذه الشهادة لا تشجع الحائزين على القطع الأثرية على ردها للدولة.

المصدر: RT