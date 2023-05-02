قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة من طراز "ميغ" تابعة لقوات الجيش السوداني.

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وقال "الدعم السريع في بيان له: "شنت قوات الانقلابيين والفلول غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق السكنية بالخرطوم تصدت لها قواتنا الباسلة بإسقاط طائرة من طراز (ميغ) ظلت تهاجم وتقتل المواطنين الابرياء في انتهاك صارخ لحقوق الانسان".

وأضاف البيان: "ستواصل قوات الدعم السريع في حسم أي تعدي من الانقلابيين على مواقع تمركز قواتنا أو مساكن المواطنين العزل وما النصر إلا من عند الله".

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع



بيان هام

2 مايو 2023



تمكنت قوات الدعم السريع، صباح اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة من طراز (ميغ) تتبع للقوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة.

وشنت قوات الانقلابيين والفلول غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق… pic.twitter.com/ON1TeuAy8D — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 2, 2023

المصدر: RT