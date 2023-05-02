الشرطة السودانية تنظم حملات واسعة لمحاربة الجريمة والتسيب في البلاد

نظمت قوات الشرطة في السودان حملات واسعة النطاق "لمحاربة الجريمة وقطع الطرق على معتادي الإجرام والمتفلتين".

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وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة رئاسة قوات الشرطة، التي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بقيادة ضباط شرطة.

وأفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الحملات شملت في يومها الأول مناطق الفتيح العقلين، وسوق الدخينات، وسوق الكلاكله اللفة، مرورا بأبو آدم، والعزوزاب وسوق الشجرة.

وأشارت إلى أن هذه القوات تلاحمت مع قوات الشعب المسلحة في منطقة مدرعات الشجرة، ونفذت عملية تمشيط نوعية مشتركه بدأت بمستشفى بست كير، ومجمع الرواد السكني، والإسطبلات، ومنطقة جبره الجنوبية.

بينما انتظمت الحملة في يومها الثاني شارع الشهيد إبراهيم شمس الدين، ومنطقة السوق الشعبى الخرطوم، وأبو حمامة، والمرافق الحيويه. وشملت حملة اليوم الثالث مناطق امتداد شارع الرميلة مرورا بصك العملة، ومخازن السكر، والمنطقة الصناعية.

يذكر أن هذه الحملات المشتركة حققت أهدافها المطلوبة بمشاركة وتنسيق أمني مشترك مع القوات المسلحة لتأمين الأسواق والمناطق التجاريه الهامة، والمرافق الحيوية.

ووجدت الاستحسان ورضا جميع مكونات الشعب السوداني، وتفيد متابعات المكتب الصحفي أن الشرطة بدأت في إرسال تعزيزات أمنية لتأمين الأسواق والمحلات التجارية والأحياء بسطا للأمن وتحقيقا للاستقرار.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

المصدر: RT