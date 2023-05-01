لواء مصري يكشف تفاصيل أسوأ يوم في تاريخ مصر (فيديو)

كشف اللواء المصري والخبير الاستراتيجي، سمير فرج، تفاصيل أسوأ يوم في تاريخ مصر.

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واستعرض اللواء المصري تفاصيل استرداد سيناء على 4 مراحل، موضحا أن "المرحلة الأولى هي حرب أكتوبر عام 1973، والثانية هي اتفاق السلام، ثم المعركة القضائية لتحرير طابا يوم 25 أبريل عام 1982، وأخيرا المعركة الرابعة المتمثلة في تعديل اتفاقية السلام".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن "مصر هي الدولة الوحيدة التي استردت أرضها من إسرائيل، بعد نكسة 5 يونيو عام 1967، وهو أسوأ يوم في تاريخ مصر".

وأضاف سمير فرج، أن "الجنود المصريين موجودون حاليا على خط الحدود المصرية مع إسرائيل، الأمر الذي لم يكن يحدث سابقا، لافتا إلى أن مصر كانت تستأذن إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب في سيناء، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد تعيل اتفاقية السلام".

وأوضح اللواء والخبير الاستراتيجي، أن سيناء كانت شاهدا على جميع الحملات الخارجية، وكانت بوابة أخطار مصر سابقا، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تنمية وتعمير سيناء في كل المجالات، وهو الأمر الذي يساهم في تأمينها من العدوان الخارجي.

المصدر: صدى البلد