لواء مصري سابق يتهم عمر البشير بالتورط في محاولة اغتيال حسني مبارك في إثيوبيا

اتهم اللواء السابق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي مقابلة ببرنامج "على مسؤوليتي"، أشار اللواء سمير فرج إلى أن "البشير شارك في محاولة اغتيال مبارك عام 1995 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "العلاقات المصرية السودانية في عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، كانت في أسوأ حالاتها، لأنه كان إخواني الهوية"، على حد قوله.

وأضاف اللواء فرج أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساعد في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولي، بالرغم من أخذهم موقفا عدائيا من مصر في ملف نهر النيل".

المصدر: "القاهرة 24"