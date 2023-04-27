نيبينزيا: آلية نقل المساعدات عبر حدود سوريا استنفدت قدراتها

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود قد استنفدت قدراتها وتستخدم لأغراض أخرى، غير متعلقة بالوضع الإنساني.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، يوم الخميس: "الوضع يبدو كأن التصريحات التي منحتها دمشق لاستخدام نقطتي عبور إضافيتين خلال 3 أشهر، قلصت إلى الصفر رغبة الأمم المتحدة في رفع القيود عن نقل المساعدات عبر خط التماس".

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وتابع: "نود التأكيد على أنه إذا استمر زملاؤنا الغربيون في مجلس الأمن الدولي في التصرف كأنه لم يحدث شيء، وفي تجاهل إحباط تنفيذ قرار مجلس الأمن من قبل الإرهابيين الدوليين، فإننا سنخرج بالاستنتاجات المطلوبة من الوضع الراهن أثناء صياغة موقفنا بشأن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود المخطط له في يوليو المقبل".

وأكد أن تلك الآلية "قد استنفدت قدراتها منذ فترة طويلة وتستخدم لأغراض أخرى، بعيدا عن معالجة الوضع الإنساني".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي مدد في يناير الماضي عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة 6 أشهر أخرى.

المصدر: تاس