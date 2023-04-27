أبو الغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية "المهنئة للاحتلال الإسرائيلي"

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن انتقاده الشديد للخطاب الذي أدلت به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي"هنأت به دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأعرب أبو الغيط، عن انتقاده الشديد للخطاب الذي أدلت "به رئيس المفوضية الأوروبية، بخصوص نشأة اسرائيل"، معتبرا أن "هذا الخطاب لا يعد فقط مسيئا للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة، وإنما أيضا يعكس تماهيا كاملا مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف".

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط، قوله: "إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم، وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي يجب المسؤولون الأوروبيون دوما الإشارة إليها في أحاديثهم".

واعتبر الأمين العام أن "مثل تلك المسارعة بتهنئة إسرائيل بما يعتبره البعض إنجازات تخفي إنكارا للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي بل ويعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض".

وأشار المتحدث الرسمي بأن "رئيسة المفوضية تحتاج إلى مراجعة أمينة لموقفها خاصة وأن خطابها قد خلا من أية إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية إلى النور"، مشيرا إلى أن "مثل هذه المواقف تشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية".

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المصدر: وكالات