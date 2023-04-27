أورسولا فون دير لاين: قدر أوروبا وإسرائيل أن تكونا صديقتين وحليفتين (فيديو)

بعثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برسالة صداقة إلى إسرائيل بمناسبة عيد تأسيسها.

وقالت في تسجيل مصور على "تويتر": "نحتفل اليوم بمرور 75 عاما على استقلال إسرائيل وصداقتها مع أوروبا".

وأضافت مخاطبة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والإسرائيليين: "قبل خمسة وسبعين عاما تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل.. وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرا من بناء منزل في أرض الميعاد".

وتابعت قائلة "نحتفل اليوم بمرور 75 عاما على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط.. خمسة وسبعون عاما من الديناميكية والإبداع والابتكار الرائد.. لقد جعلتم الصحراء تتفتح حرفيا، كما رأيت خلال زيارتي للنقب العام الماضي".

وأردفت بالقول "نحتفل اليوم أيضا بمرور 75 عاما على الصداقة بين إسرائيل وأوروبا.. لدينا قواسم مشتركة أكثر مما توحي به الجغرافيا، ثقافتنا المشتركة، وقيمنا ومئات الآلاف من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة.. لقد خلق الأوروبيون والإسرائيليون رابطا عميقا بيننا".

واختتمت بالقول: "من المفترض أن تكون أوروبا وإسرائيل صديقتين وحليفتين.. حريتكم هي حريتنا".

Today we celebrate 75 years of Israel's independence and friendship with Europe.



A special message from President of the European Commission Ursula von der Leyen: pic.twitter.com/TCi7GpfQWm — EU in Israel 🇪🇺🇮🇱 (@EUinIsrael) April 26, 2023

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية