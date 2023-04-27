بنك أوروبي يدرس إقراض مصر ملايين الدولارات

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أنه يدرس ضخ قرض بقيمة 100 مليون دولار لبنك مصر بهدف تمكينه من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

إقرأ المزيد

وبحسب البنك الأوروبي للإعمار، سيدعم القرض أيضا بنك مصر الذي يمتلك نحو 800 فرعا ووحدة مصرفية على مستوى الجمهورية جذب عملاء جدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويعد بنك مصر أكبر ثاني بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري بحصة سوقية تبلغ 18.2٪ على مستوى الأصول و17.6٪ على مستوى القروض و20.1٪ على مستوى الودائع في نهاية سبتمبر 2022، بحسب البنك الأوروبي للإعمار.

وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت أمس الأربعاء، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

المصدر: مصراوي