ملف عماد العدوان.. صحفي أردني يكشف لصحيفة إسرائيلية عن محادثات سرية بين عمان وتل أبيب

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني عن صحفي أردني لم تسمّه، أن حوارا سريا يجري في القنوات الأمنية بين إسرائيل والأردن حول ملف النائب عماد العدوان.

وأشار الموقع العبري إلى أن عدم حل القضية بسرعة سيؤدي إلى اتساع حجم التوترات والاضطرابات داخل المملكة.

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قال النائب الأردني عمر عياصرة، يوم الثلاثاء، إن الأردنيين مهتم بعودة النائب عماد العدوان المعتقل في إسرائيل بشبهة تهريب أسلحة، لكن العلاقات بين الأردن وإسرائيل في حالة سيئة للغاية.

وشدد عمر عياصرة على أن الأردن لن يسمح لعضو البرلمان بالبقاء رهن الاعتقال.

وبحسب قوله، هناك مفاوضات جارية مع إسرائيل ودول عربية أخرى لحل الخلاف.

وأضاف أن "الأمور تتجه نحو صفقة سياسية بين الأردن وإسرائيل".

والثلاثاء، أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن دولة عربية تدخلت لدى إسرائيل للإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية قبيل دخوله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبحوزته نحو 200 قطعة سلاح و100 كيلو من الذهب، بحسب ما أفادت الشرطة، إلا أن مصادر مطلعة ألمحت إلى تعنت ورفض إسرائيل.

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وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع إسرائيل سواء التي تجريها عمان مباشرة أو عبر وساطات عربية وأجنبية ستفضي في النهاية لإبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح العدوان.

ولفتت إلى أن القضية قد تستغرق بعض الوقت خصوصا أنها جاءت في سياق علاقة متأزمة بين عمان وتل أبيب، ووجود حكومة يمينية.

ولم تستبعد المصادر وجود ابتزاز وضغط من إسرائيل على الأردن في بعض الملفات لإنهاء القضية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية، واصفاً الحادثة بالخطيرة، متوعداً بتقديم النائب العدوان للمحاكمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وسعودية