الجمارك الإسرائيلية: ضبط 100 كغ من الذهب وأسلحة بمركبة نائب أردني على جسر اللنبي (فيديو)

زعمت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت يوم الأحد، "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

الفيديو بدون ختم لمن احب pic.twitter.com/rxvD77SY4B — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) April 23, 2023

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن النائب الأردني المحتجز هو عماد العدوان المعروف بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وهو أحد أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب.

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز النائب في مجلس النواب الاردني عماد العدوان بتهمة محاولته تهريب كميات كبيرة من الاسلحة للضفة الغربية.

النائب العدوان معروف بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وهو احد اعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب. pic.twitter.com/GMhUjNCKoI — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) April 23, 2023

وتعليقا على الموضوع، شدد النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية في بيان "على ضرورة عدم السماح لإسرائيل التي تمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية بالاعتداء مجددا عليهم شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميلهم في مجلس النواب".

وأضاف "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته الجمارك الإسرائيلية، يحب على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال".

وتابع قائلا: "بصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها، واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس".

وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

وذكّر الحكومة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبا دستوريا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.

وأردف بالقول: "نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن قاتل إسرائيلي قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة السفارة والرابية وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة، بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف بين يدي سلطات الاحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية".

وحمل عطية الحكومة مسؤولية أي تقصير في تأمين حقوق النائب، محذرا من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني