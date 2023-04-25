الخارجية الأردنية تكشف حالة النائب الموقوف في إسرائيل

زار السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، النائب الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، عماد العدوان، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا".

وأشارت الخارجية إلى أن النائب طلب من السفير إبلاغ عائلته أنه بصحة جيدة، مؤكدة أن السفير "تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

قام السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، اليوم، بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب. pic.twitter.com/2NZe4KSg10 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 25, 2023

وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت النائب بالبرلمان الأردني عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، مبينة أن النائب عبر معبرا حدوديا رئيسيا على طول نهر الأردن في وقت سابق من يوم الأحد بالسيارة.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".