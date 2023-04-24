وزير الخارجية الأردني يرفض تلقي اتصالات من نظيره الإسرائيلي

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين على خلفية توتر العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية في إسرائيل إنه كانت هناك عدة محاولات حتى من قبل وسطاء لإتمام المكالمة، لكن الصفدي رفض ذلك أيضا.

המתיחות בין ישראל לירדן: שר החוץ הירדני מסרב לקבל שיחה משר החוץ אלי כהן. @gilicohen10 עם הפרטים#חדשותהערבpic.twitter.com/kZXlXfHYGX — כאן חדשות (@kann_news) April 23, 2023

وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم أمس الأحد إن إسرائيل اعتقلت النائب بالبرلمان الأردني عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، مبينة أن النائب عبر معبرا حدوديا رئيسيا على طول نهر الأردن في وقت سابق من يوم الأحد بالسيارة.

وزعمت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

المصدر: RT