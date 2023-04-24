"الدعم السريع" ترد على اتهام الجيش السوداني لها "بقتل مساعد الملحق العسكري المصري"

أصدرت قوات الدعم السريع، مساء الاثنين، بيانا ردت فيه على الجيش السوداني الذي اتهمها "بقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم".

وقالت قوات الدعم السريع في البيان: "مواصلة لخطتها المكشوفة والمفضوحة، ظلت القوات الانقلابية وبقايا النظام البائد والفلول، يدبجون التهم سعيا للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة".

إقرأ المزيد

وأضافت "آخرها ما قالت إنه مقتل مساعد الملحق العسكري بسفارة مصر الشقيقة في السودان محمد الحسين محمد الراوي، على يد قواتنا".

وتابعت بالقول: "اتضح بالتواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم أن مساعد الملحق العسكري بخير ولم يتعرض لأذى".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت لاحقا بيانا كذب ادعاءات القوات السودانية بالشأن.

واختتمت قوات الدعم السريع البيان بالقول: "لا تزال القوات الانقلابية تكذب وتتحرى الكذب أمام جماهير شعبنا والعالم".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، محمد الحسين محمد الراوي، برصاص قوات الدعم السريع، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن.

المصدر: RT