 
مباشر

سفير مصر في الخرطوم ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان

أخبار العالم العربي

سفير مصر في الخرطوم ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
Gettyimages.ru
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6rq

نفى السفير المصري في الخرطوم، هاني صلاح، صحة الأخبار المتداولة عن اغتيال مساعد الملحق العسكري المصري في السودان.

إقرأ المزيد
الجيش السوداني يعلن مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم برصاص
الجيش السوداني يعلن مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم برصاص "الدعم السريع"

وأكد هاني صلاح أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وجاء ذلك اتصالا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم.

وأكد السفير استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وكان الجيش السوداني قد قال إن قوات الدعم السريع اغتالت مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا