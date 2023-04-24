سفير مصر في الخرطوم ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان

نفى السفير المصري في الخرطوم، هاني صلاح، صحة الأخبار المتداولة عن اغتيال مساعد الملحق العسكري المصري في السودان.

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وأكد هاني صلاح أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وجاء ذلك اتصالا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم.

وأكد السفير استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وكان الجيش السوداني قد قال إن قوات الدعم السريع اغتالت مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

المصدر: RT