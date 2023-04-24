الجيش السوداني يعلن مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم برصاص "الدعم السريع"

أعلن الجيش السوداني مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، محمد الحسين محمد الراوي، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن، برصاص قوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان "مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن".

وأضاف "القوات المسلحة السودانية إذ تترحم على روح الفقيد، وتعزي الشعب المصري الشقيق فيه، تدين بأشد عبارات الاستنكار استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة لأرواح الناس بلا تمييز أو اعتبار بما فيهم البعثات الدبلوماسية بالبلاد أو المدنيين وما حادثة المواطن الفرنسي ببعيد".

مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي ، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم السيد محمد الحسين محمد الراوي أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن. pic.twitter.com/bL9SS5roGC — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 24, 2023

المصدر: RT