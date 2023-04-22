بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج عن قرابة ألفي نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن لجان قطاع الحماية المجتمعية قررت الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول عيد الفطر.

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وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن "لجانا تابعة لقطاع الحماية المجتمعية عقدت اجتماعات لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الإحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1920 نزيلا".

من الجدير ذكره، أن قطاع الحماية المجتمعية في مصر، شهد مؤخرا عملية تطوير تشمل تأكيد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنويع المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية للنزلاء بهدف تأهيلهم وتحسين معيشتهم.

المصدر: اليوم السابع