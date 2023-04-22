الخارجية المصرية: نتابع أوضاع الجالية المصرية بالسودان لإعداد عمليات الإجلاء

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، أوضاع الجالية المصرية في السودان، بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء.

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وقالت الوزارة في بيان: "ننسق ونتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك".

وناشدت الخارجية جميع المصريين الموجودين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والإنفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، إلى حين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

وكان قائد القوات السودانية المسلحة عبدالفتاح البرهان، أعلن في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة.

وأفادت تقارير إعلامية صباح اليوم السبت بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بالخرطوم رغم الهدنة المعلنة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لمدة 3 أيام، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر.

المصدر: اليوم السابع