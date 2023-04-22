العراق.. تحطم طائرة مسيرة للتحالف جنوب كركوك

تعرضت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، لعطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك، شمال العراق.







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وعلى الفور أمنت قوى الأمن الداخلي العراقية موقع التحطم، بينما قام عناصر خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكم.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للبنية التحتية المدنية، وفق ما أعلن التحالف في بيان.

ولفت التحالف إلى أن الطائرة التي تحطمت كانت تقدم الدعم المباشر للقوات العراقية.

وأضاف في بيانه أن "الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوات الأمن، ما يتيح عمليات هزيمة تنظيم "داعش" في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفا أن "قوة المهام المشتركة تقدم المشورة وتساعد وتمكن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

المصدر: RT