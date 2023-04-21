شرطة كركوك تعلن الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم "داعش"

أفاد قائد شرطة محافظة كركوك العراقية، اللواء كاوا غريب، بإلقاء القبض على خلية لداعش متورطة في حادث انفجار سوق بنجا علي بمدينة كركوك.

وذكر غريب أنه ألقي القبض على عناصر الخلية في الحويجة وجبل بور، وقد اعترفوا بجرائم ارتكبوها، مشيرا إلى أن هذه الخلية "شنت هجوما ليلة أمس على قوات الشرطة، وأصابوا أحدهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة محافظة كركوك، إلقاء القبض على الخلية التي حاولت زرع عبوة ناسفة بمنطقة "بنجا علي"، بينهم قيادي بارز بـ"داعش".

وجاء في بيان صادر عن قيادة شرطة محافظة كركوك أنه "تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك نزف بشرى إلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي حاولت زرع عبوة ناسفة في منطقة (بنجا علي) وتعرض لها أحد أبطال شرطة كركوك".

وأضافت أنه "بعد التحري وبإشراف قيادة المقر المتقدم وقيادة شرطة كركوك وبعملية نوعية بجهود جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك وسرية الاقتحام التابع لمكتب قائد الشرطة، تم التوصل إلى هوية الارهابيين"، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم "قيادي بارز في عصابات داعش الإرهابي وضبط بحوزتهم كافة المبارز الجرمية المستخدمة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية من اسلحة واعتدة مختلفة الأنواع واعترفوا بقيامهم بعدة عمليات".

المصدر: "رووداو"