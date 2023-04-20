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الخارجية الروسية تعلق على حادث التدافع المأساوي في صنعاء

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الخارجية الروسية تعلق على حادث التدافع المأساوي في صنعاء
Sputnik
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علقت الخارجية الروسية على حادثة التدافع خلال توزيع مساعدات مالية أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت الوزارة، أنه وفقا للمعلومات الواردة، في 19 أبريل، في التدافع الذي حدث أثناء توزيع المساعدات الإنسانية على السكان في صنعاء، توفي حوالي 90 شخصا، وتم نقل العشرات إلى المستشفى.

وأعربت الوزارة الروسية، عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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وقالت الخارجية الروسية: "ونرى في هذا الحادث المأساوي، تأكيدا آخر للأولوية المطلقة والملحة لمهمة تصحيح الوضع الإنساني الخطير في اليمن. ولتحقيق ذلك يجب القيام بما يلي: - تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدة اللازمة لجميع اليمنيين المحتاجين بغض النظر عن مكان إقامتهم. والعمل على الرفع الكامل للحصار عن هذا البلد، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على تشغيل المطارات والموانئ وفتح الطرق، فضلا عن توفير الظروف المواتية لعمل العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت الوزارة: "نأمل أن تتمكن القوى السياسية اليمنية الرئيسية قريبا من الاتفاق على هذه القضايا وغيرها، في إطار حوار بناء تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تحقيق تطبيع شامل ومستدام للوضع في جمهورية اليمن الصديقة".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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