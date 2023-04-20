فيديو.. الكشف عن سبب التدافع في صنعاء وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى

ارتفعت اليوم الخميس، حصيلة حادثة التدافع خلال توزيع مساعدات مالية أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سبب الحادث.

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ووقعت الحادثة أمس الأربعاء، بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار، حيث أطلق أحد الأشخاص النار في الهواء لتهدئة الآلاف من سكان العاصمة الذين توافدوا للحصول على المساعدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق النار في الهواء أدى إلى انقطاع كابل كهرباء ما تسبب في انفجار، اثار الذعر ودفع السكان للتفرق ما أدى إلى التدافع.

وكانت الشرطة اليمنية أكدت بالفعل أن توزيع المساعدات لم يتم الاتفاق عليه مع السلطات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة صنعاء العميد عبد الخالق العجري إنه "تم ضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع، والتحقيق جار".

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى "أنصار الله" مهدي المشاط عن "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع".

المصدر: RT