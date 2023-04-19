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أ ف ب: حصيلة التدافع في العاصمة اليمنية ترتفع إلى 79 قتيلا

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أ ف ب: حصيلة التدافع في العاصمة اليمنية ترتفع إلى 79 قتيلا
Globallookpress Mohammed Mohammed
صورة تعبيرية من اليمن
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لقي 79 شخصا حتفهم وأصيب 110 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء، حسبما أكد مسؤولون من جماعة "أنصار الله" الحوثية لوكالة "فرانس برس" الخميس.

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وقال مسؤول طبي للوكالة "قُتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح"، فيما أكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا العميد عبد الخالق العجري قوله إن "الحادث المأساوي المؤلم (...) راح ضحيته العشرات".

وأضاف أن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع".

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى "أنصار الله" مهدي المشاط عن "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع".

المصدر: "أ ف ب"

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