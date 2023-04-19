عشرات الضحايا في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات للمحتاجين في صنعاء (فيديو)

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية العميد عبدالخالق العجري، مقتل واصابة عشرات المواطنين في صنعاء في حادثة تدافع جمع كبير أثناء استلام مساعدات للمحتاجين من أحد التجار .

وأكد العميد العجري أنّ حادثة التدافع كانت نتيجة للتوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار وذلك من دون أي تنسيق مع وزارة الداخلية.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة اليمنية وصول عشرات المصابين إلى "مستشفى الثورة" القريب من موقع الحادثة.

وأضاف متحدث الداخلية أن النيابة شرعت في الإشراف على محاضر الاستدلالات الأولية وتولّي التحقيقات حول القضية للوصول إلى جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة.

وأردف قائلا: "سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لحادثة التدافع فور استكمالها.. كما تتقدم قيادة وزارة الداخلية بخالص العزاء والمواساة لجميع أسر ضحايا حادثة التدافع المؤلمة".

المصدر: RT